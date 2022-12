Anteprima CES da Lenovo, i nuovi laptop ecologici ThinkPad X1

In vista dell’evento di Las Vegas dedicato all’elettronica di consumo, il CES 2023, Lenovo ha presentato i nuovi laptop ThinkPad X1 con materiali ecologici. Infatti ThinkPad X1 Carbon Gen 11 è realizzato con il 90% di magnesio riciclato nel poggiapolsi e il 55% di alluminio riciclato nella scocca inferiore. Inoltre, il packaging per la vendita è realizzato al 100% in bambù e fibra di canna da zucchero, le scatole marroni che contengono i PC sono realizzate con imballaggi privi di plastica riciclata al 90% e/o certificazione FSC. In più, i nuovi ThinkPad X1 contengono plastica riciclata post consumo (PCC) in alcune componenti. ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e ThinkPad X1 Yoga Gen 8 saranno disponibili in Italia da luglio 2023. I prezzi saranno comunicati in seguito.

Progettati sulla piattaforma Intel Evo, i modelli, tutti configurabili, sono dotati dell’ultima generazione di processori Intel Core i7 con Intel vPro e si basano su Windows 11. ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e X1 Yoga Gen 8 possono anche essere configurati con un massimo di 64 GB di RAM LPDDR5 per gli utenti che svolgono attività computazionali che richiedono molta memoria. Oltre alle funzionalità di tutela del benessere digitale incluse in Lenovo View, il display a bassa emissione di luce blu, che prevede anche l‘opzione OLED con Dolby Vision, con certificazione TÜV Rheinland, contribuiscono a ridurre l’affaticamento e la stanchezza degli occhi. Le funzionalità video migliorate dall’IA e quelle smart che migliorano le videoconferenze e quelle della suite Dolby.