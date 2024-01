annunciate le date del tour 2025

Fan in fermento: Marco Mengoni annuncia un tour negli stadi per l’estate del 2025, con date in tutta Italia.

A pochi giorni dalla sua partecipazione come co-conduttore al Festival di Sanremo, Marco Mengoni – vincitore della terza edizione del talent show X-Factor nel 2009 – ha annunciato un tour negli stadi per l’estate del 2025, che segnerà un ritorno trionfale per l’artista. Ecco tutte le date in programma e i biglietti per i live.

Marco Mengoni annuncia un Tour negli stadi

Il tour, che inizierà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, vedrà Marco Mengoni esibirsi in alcuni dei più grandi stadi italiani. Dopo la tappa napoletana, il tour proseguirà a Roma (Stadio Olimpico), a Bologna (Stadio dall’Ara), e a Torino (Stadio Olimpico). Altre tappe includono poi Milano (Stadio San Siro), Padova (Stadio Euganeo) e Bari (Stadio San Nicola), prima della conclusione a Messina.

Per il ritorno in Sicilia di Mengoni, a sei anni di distanza dai suoi ultimi concerti nell’isola, il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore ai Grandi eventi cittadini, Massimo Finocchiaro, hanno dichiarato: “Siamo onorati ospitare a Messina Marco Mengoni, uno dei più amati cantautori italiani e un artista in grado di emozionare tutte le generazioni attraverso esibizioni originali che trasmettono messaggi profondi”.

Date e biglietti del Tour

Di seguito, il calendario completo delle date dei concerti attesi per l’estate del 2025:

26 giugno 2025 – Napoli @Stadio Diego Armando Maradona

@Stadio Diego Armando Maradona 2 luglio 2025 – Roma @Stadio Olimpico

@Stadio Olimpico 5 luglio 2025 – Bologna @Stadio dall’Ara

@Stadio dall’Ara 9 luglio 2025 – Torino @Stadio Olimpico

@Stadio Olimpico 13 luglio 2025 – Milano @Stadio San Siro

@Stadio San Siro 17 luglio 2025 – Padova @Stadio Euganeo

@Stadio Euganeo 20 luglio 2025 – Bari @Stadio San Nicola

@Stadio San Nicola 24 luglio 2025 – Messina @Stadio San Filippo

I titolari di carta Mastercard avranno un accesso prioritario all’acquisto dei biglietti a partire dalle ore 10:00 di martedì 30 gennaio fino alle ore 10:00 di giovedì 1 febbraio. Per gli utenti iscritti a My Live Nation, i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di giovedì 1 febbraio. La vendita generale inizierà dalle ore 11:00 di venerdì 2 febbraio su Ticketone e Ticketmaster.