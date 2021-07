Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò nonostante le malelingue sono felicissimi insieme e la loro storia continua anche adesso a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. Purtroppo però la mamma dei cretini è sempre incinta e Rosalinda continua a ricevere commenti pessimi sul suo aspetto fisico e sul suo corpo.

Alcuni li ha letti addirittura Andrea Zenga, rispondendo con viva voce agli attacchi:

“Rosalinda è una delle donne più belle che abbia visto struccata🥺se insulti la mia donna insulti me quindi evita la parte del bravo ragazzo perché non mi interessa”👏

Ma a cercare di mettere un punto alla questione è stata proprio Rosalinda Cannavò che su Instagram ha pubblicato una foto in costume.

“Ammetto che ricevo molti attacchi sul mio aspetto fisico” – ha scritto l’ex gieffina su Instagram – “Ammetto anche che questi mi condizionano non solo nel pubblicare foto in costume, ma cosa ancora più grave è che non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool ma di condizionamenti nella vita vera, tanto da crearmi spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente.

E lo dico con totale sincerità nonostante più volte io stessa ho affermato che tutto ciò che si può dire su di me a livello estetico mi scivola addosso oggi. Apparentemente è così, bisogna imporsi questo, ma per molte di voi come me sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è poi una boccata di autostima.

In una società dove conta di più apparire che essere io voglio vincere l’insensata paura di non “essere come gli altri vogliono che io sia” e mi mostro in bikini che vi piaccia o meno”.