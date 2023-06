Amici 22, il concerto: scaletta, ospiti e data

Amici 22, il concerto Full Out arriva in tv: data, ospiti e scaletta dell’evento andato in scena al Rock in Roma.

Il successo per i ragazzi di Amici 22 continua. I cantanti e i ballerini dell’edizione del talent di Maria De Filippi che si sono sfidati nell’ultimo anno sono stati protagonisti di un grande concerto evento lo scorso 11 giugno. Lo spettacolo Full Out è andato in scena all’interno del grande tabellone del Rock in Roma, uno dei principali festival musicali dell’estate italiana, e tra pochi giorni sarà trasmesso in differita sulle reti Mediaset. Scopriamo insieme la data di messa in onda, gli ospiti e la ricchissima scaletta.

Amici 22, il concerto: gli ospiti

I protagonisti del grande show che, di fatto, ha chiuso l’edizione 22 di Amici sono stati tutti presenti sul palco dell’evento romano. Hanno infatti sfilato, per cantare i propri brani, Aaron, Angelina, Cricca, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax, mentre sono intervenuti per ballare Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Megan, Federica, Ramon, Samu e, ovviamente, anche il vincitore del talent, Mattia.

Maria De Filippi

Ma non sono mancati anche dei super ospiti, alcuni attesi e prevedibili, altri decisamente sorprendenti. Hanno preso parte allo show anche alcune professoresse dell’ultima edizione del talent, come Alessandra Celentano, Arisa e Lorella Cuccarini, ma ha partecipato anche Giulia Stabile, ballerina che ha vinto Amici nell’edizione numero 20. E hanno trovato spazio sul palco anche un’altra ballerina, Isobel Kinnear, la Iena Nicolò De Vitiis e un cantante che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo: il giovane Olly.

Insomma, lo spettacolo è stato davvero da non perdere e ha regalato tantissime emozioni alle migliaia di persone presenti. Se non lo hai potuto vivere dal vivo e vuoi recuperare, l’appuntamento è per la prima serata di martedì 20 giugno, quando il concerto verrà trasmesso su Italia 1.

La scaletta del concerto Full Out di Amici

Non andando in onda in diretta, sappiamo già quale sarà la scaletta del concerto. Ecco tutte le canzoni che verranno interpretate nel corso della serata, comprese quelle su cui i ballerini si esibiranno:

– Mattia ballerà su Trumpets

– Angelina canterà Voglia di vivere

– Wax canterà Turista per sempre

– Samu ballerà su Mamacita

– Aaron canterà Universale

– Maddalena ballerà su Anche fragile

– Cricca canterà Just the Way You Are

– Lorella Cuccarini canterà con Olly La notte vola

– Federica canterà Scivola

– Tommy Dali e NDG canteranno Miss

– Ramon ballerà su Pakita

– Piccolo G canterà Acquario

– Megan ballerà su Crazy in Love

– Niveo canterà Scarabocchi

– Isobel e Gianmarco balleranno su Dancing in the Moonlight

– Mattia e Umberto balleranno su Human

– Angelina canterà 9 maggio

– Gianmarco ballerà su Las Vegas

– Federica canterà Proud Mary

– Isobel ballerà su Be Italian

– Wax canterà Laurea ad Honorem

– Maddalena ballerà su Nera

– Cricca canterà Se mi guardi così

– Alessio ballerà Justin Timberlake

– Piccolo G canterà Hai delle isole negli occhi

– Ramon ballerà sullo Schiaccianoci

– Niveo canterà Ma che freddo fa

– Arisa canterà Non vado via

– NDG canterà Fuori

– Samu ballerà su Cenere

– Tommy canterà Finisce bene

– Megan ballerà su Bon Apetite

– Aaron canterà Somebody to Love

– Wax canterà Anni ’70

– Maddalena ballerà su This is Me

– Angelina canterà Ci pensiamo domani

– Mattia e Benedetta balleranno su Crazy Little Thing Called Love

– Olly canterà Farei tutto con te