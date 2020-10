“Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa e’ di dominio pubblico. Sono felice, certo!”. A scriverlo su Twitter è Alessia Marcuzzi, che annuncia di essere risultata negativa al tampone per il Covid dopo che, l’altra sera, era stata costretta ad allontanarsi dalla redazione de ‘Le Iene’ prima della messa in onda per essere risultata positiva al test sierologico (anche se poi negativa al primo tampone). “Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo”, aggiunge la conduttrice.

