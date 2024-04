2i Rete Gas, dividendo 2023 da 125 milioni di euro. Francesco Forleo confermato AD

– L’assemblea degli azionisti di 2i Rete Gas, secondo operatore italiano nel settore della distribuzione del gas che ha avviato un processo propedeutico alla quotazione su Euronext Milan, ha approvato il bilancio d’esercizio 2023 e deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 125 milioni di euro.

I soci hanno anche nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026, confermando Ugo De Carolis Presidente, Carlo Michelini Vicepresidente, Francesco Forleo, Rosaria Calabrese, Carlo Maddalena, Stefano Gatti, Alessandra Polerà, Federica Rita Vasquez.

Il CdA ha confermato Francesco Forleo Amministratore delegato e Direttore generale.

2i Rete Gas – controllata da F2i SGR e partecipata da APG Asset Management e da Ardian – gestisce circa 72 mila Km di rete in oltre 2.200 comuni italiani, con il lavoro di quasi 2.200 persone. Come alternativa alla quotazione in Borsa, nelle scorse settimane si è parlato anche di un interesse da parte del big del settore Italgas.