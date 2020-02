Alla Stazione Leopolda di Firenze si è conclusa la 12ma edizione di Bto2020. Un nuovo successo per la manifestazione che si è svolta nel capoluogo toscano il 12 e 13 febbraio. Francesco Tapinassi, direttore scientifico Bto, ha aperto la due giorni presentando i punti chiave dell’Onlife Manifesto della Commissione europea che ha ispirato questa edizione. Quattro i percorsi tematici su cui si è snodato il programma: hospitality, destination, digital strategy & innovation, food & wine. I 90 eventi in cartellone, le 17 cassette degli attrezzi e i 180 speaker provenienti da 11 paesi sono stati i driver che hanno portato al sold out delle 6 hall e tra gli stand degli espositori.

Fonte