Durante la puntata di questa settimana di Live – Non è la d’Urso, Paola Caruso ha incontrato nell’ascensore quella che potrebbe essere la sua mamma biologica, che non ha mai conosciuto.

34 anni fa, infatti, quando la signora Imma partorì, sua madre decise di toglierle la figlia e di darla in adozione, facendole credere di aver partorito una neonata morta. All’epoca la donna era una ragazza madre e per evitare il chiacchiericcio del paese, la signora decise di togliere a sua figlia la neonata senza svelarle mai la verità.

Imma, però, ha sempre saputo dentro di sé che sua figlia non era in realtà morta e quando alla tv ha sentito la storia di Paola Caruso ha subito riconosciuto in lei quella che ipoteticamente poteva essere la neonata che aveva partorito tre decenni fa in quell’ospedale di Catanzaro.

Questa è la trama del remake di Centovetrine? Assolutamente no: è una storia vera diventata fiction all’interno proprio del programma di Barbara d’Urso.

Al momento Paola, in attesa dei risultati del test del DNA, ha incontrato sia la presunta madre che la presunta sorella, tale Vanessa, che ha addirittura seguito su Instagram.

E se pensate che questa soap opera sia finita qui vi sbagliate di grosso, perché la signora Imma non concepì (quella che ipoteticamente potrebbe essere Paola Caruso) con uno ragazzo qualsiasi, bensì con un noto calciatore del Catanzaro che ancora non sa di avere una figlia.



Uno dei momenti più emozionanti della puntata di ieri di Live #NoneladUrso: l’incontro tra Paola Caruso e quella che potrebbe essere la sua mamma biologica https://t.co/HxlIPRtpjR — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 4 aprile 2019