RomeCup 2019, Michelle Johnson: “Così aiuto i disabili con i robot” Sul palco ha parlato del suo obiettivo: « Creare robot a basso costo per aiutare le persone con disabilità » . Una missione che ha radici profonde nel suo vissuto. Famiglia di origini giamaicane: mamma infermiera, papà insegnante e sette fratelli. Non c’erano abbastanza soldi per mandare tutti all’università. « Ci siamo trasferiti negli Stati Uniti quando avevo dodici anni. All’inizio non è stato semplice, mi prendevano in giro per il forte accento. Ma ho sempre avuto una marcia in più rispetto agli altri, in quanto migrante non volevo fallire».

QUANDO è arrivato nel suo laboratorio, John non riusciva più a infilarsi la maglietta da solo. Un ictus gli aveva fatto parzialmente perdere l’uso della mano destra. Aveva 40 anni e prima non stava mai fermo, poi anche i gesti più semplici gli sono diventati difficili. Un’impresa da titani. Michelle Johnson l’ha preso in cura nel suo rehab hi-tech e gli ha affiancato un robot con cui esercitarsi per quindici minuti al giorno, tre volte a settimana. «Un mese dopo — racconta Johnson — eravamo tutti entusiasti dei risultati che era riuscito a ottenere. Sono passati cinque anni da allora, ma ci siamo tenuti in contatto. Oggi può guidare, ha di nuovo un lavoro, e lo invito sempre a incontrare i miei studenti. È il perfetto esempio di come riusciamo ad avere un grande impatto grazie alle piccole cose che facciamo » . Johnson ha 50 anni e l’aria di una ragazzina, con i dreadlock blu notte che le rimbalzano sul viso ogni volta che scuote il capo. Dirige il Rehabilitation robotics lab della Perelman school of medicine, University of Pennsylvania, ed è venuta in Italia per partecipare alla RomeCup 2019, la manifestazione dedicata alla robotica promossa dalla Fondazione mondo digitale.

Scienza e tecnologia le ha amate fin da bambina, ma voleva diventare medico. A farle cambiare strada, l’esperienza di sua nonna. «Era una donna molto attiva, faceva la sarta. Dopo l’ictus l’ho vista spegnersi pian piano. È stato allora che ho deciso di sfruttare le mie competenze in questo campo ». Così ha conquistato un dottorato in robotica applicata alle disabilità all’università di Stanford. Poi è arrivata in Pennsylvania, dove insegna tutt’ora. I robot su cui lavora sono di due tipi. «Alcuni sono stati costruiti con l’obiettivo di assistere i pazienti nella riabilitazione, aiutandoli a compiere determinati movimenti che sono essenziali per recuperare a pieno l’arto». Un sistema pensato per aggirare la mancanza di personale negli ospedali: il dottore stabilisce il giusto trattamento, il robot esegue gli ordini. Senza stancarsi mai. Altre macchine cercano di aiutare l’interazione tra medico e paziente. «Collezionando video e dati provenienti da diversi sensori, abbiamo insegnato a un robot ad intervenire in determinate situazioni: per esempio, riesce a riconoscere in automatico se la persona in cura sta facendo un movimento sbagliato e allerta subito il terapista».



Una sezione del laboratorio è dedicata a sviluppare delle tecnologie in grado di capire tempestivamente se un bambino corre il rischio di sviluppare disabilità. Johnson accende il computer e ne mostra le fotografie: il dispositivo sembra un grande tappeto da gioco, ma grazie a una telecamera in alto e a dei sensori alla base riesce a monitorare i movimenti dei più piccoli che vengono poi analizzati da un’intelligenza artificiale. Tutto sempre tenendo in mente i costi che la ricercatrice mantiene bassi sfruttando un trucco. « Negli Stati Uniti riusciamo a costruire robot sofisticati che possono svolgere molteplici compiti. Ma se lavoriamo in un paese in via di sviluppo dobbiamo ridurne la complessità e crearne di più. Il mio modello è un tostapane: svolge un compito ben preciso ed è abbastanza economico da permettere a tutti di comprarlo ».



Uno stratagemma che ha permesso a Johnson di avviare collaborazioni con università del Messico, del Botswana e della Giamaica. «Ho sempre desiderato sviluppare tecnologie che possono essere usate anche nel mio paese natale», dice soddisfatta. Un solo rimpianto: «Non ho famiglia, è un lavoro impegnativo che mi ha costretta a sacrificare la vita privata. Un prezzo che, purtroppo, molte donne devono ancora pagare ».

