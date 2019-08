Le canzoni più belle da cantare al tradizionale falò di Ferragosto: dai classici di Lucio Battisti alle grandi hit estive.

Ferragosto è arrivato anche quest’anno: è tempo di nottata in spiaggia, per un falò indimenticabile! Se c’è una tradizione che infatti non dimostra affatto il segno del tempo, è proprio quella del falò di Ferragosto. Basta poco per realizzarla: qualche amico, un fuocherello (senza esagerare) e… una chitarra.

Sono tante ormai le canzoni immancabili per rendere magica un nottata sotto le stelle. Passano gli anni ma alcuni evergreen non tramontano mai. Andiamo a scoprire insieme le migliori canzoni per Ferragosto!

Jovanotti, credits: Michele Lugaresi

Le migliori canzoni italiane per Ferragosto

Ovviamente, quando si parla di falò di Ferragosto basterebbe sfogliare qualsiasi canzoniere di qualche anno fa per avere un repertorio eccellente. Ci sono però alcune canzoni che meglio di altre si adattano a certe occasioni. Basti pensare a La canzone del sole di Lucio Battisti, da tutti conosciuta, semplice, coinvolgente e indimenticabile:

Non solo Battisti. Anche Ligabue è da circa trent’anni uno degli artisti più cantati sulle spiagge italiane. Tra le tante hit del cantautore di Correggio ce ne sono alcune particolarmente adatte per un falò. Tra le tante, abbiamo scelto il suo inno più famoso: Certe notti.

C’è poi un altro artista che sulle spiagge italiane non può mancare. E non solo per il suo Jova Beach Party. Stiamo parlando ovviamente di Jovanotti. Del suo vasto repertorio abbiamo scelto una delle canzoni più emozionanti: Bella.

La nottata sulla spiaggia è di solito conclusa con una dolce e romantica attesa dell’alba. E allora perché non accompagnare questo momento emozionante con Albachiara di Vasco Rossi? Certo, l’effetto della versione acustica non sarà mai uguale all’originale… ma l’effetto magico del Blasco è capace di ripetersi in ogni circosanza.

E chiudiamo questa breve playlist con un altro di quegli artisti che sulla spiaggia ci stanno splendidamente. Stiamo parlando di Alex Britti e di una delle sue hit più famose: La vasca. Una canzone da cantare tutti a squarciagola, mentre ci si scatena a ritmo di danza e magari si corre a farsi un tuffo di mezzanotte nel caldo mare d’agosto.