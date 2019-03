Laura Pausini e Biagio Antonacci, In questa nostra casa nuova: il duetto che lancia il tour congiunto negli stadi.

Laura Pausini e Biagio Antonacci ripartono dagli stadi. Ma prima, lanciano un nuovo duetto inedito, il secondo a distanza di alcuni mesi da Il coraggio di andare.

Il nuovo singolo s’intitola In questa nostra casa nuova, e uscirà il 22 marzo 2019. I due artisti hanno però già svelato alcuni dettagli su questa nuova canzone, tra cui la copertina del singolo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su In questa nostra casa nuova.

Laura Pausini e Biagio Antonacci, In questa nostra casa nuova: il video

Sulla cover del singolo sono ben visibili i due volti degli artisti, in bianco e nero, a metà e speculari. Laura sorride compiaciuta, Biagio è serio e concentrato. Una copertina dal sapore d’altri tempi, che non anticipa però nulla sui temi trattati nel brano, molto atteso dai fan di entrambi gli artisti.

Non resta che attendere venerdì, ma nel frattempo gustiamoci il post pubblicato sui social dai due artisti:

Il nuovo singolo anticipa di pochi mesi l’inizio del tour estivo negli stadi di Laura e Biagio. I due amici e cantanti faranno tappa a Bari, Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino, Padova, Pescara, Messina e Cagliari. Ma prima, regaleranno una sorpresa speciale a tutti i propri fan…

Laura Pausini e Biagio Antonacci: Fan Club Party a Roma

Il 15 giugno 2019 Laura e Biagio hanno in programma un mega party alla Nuova Fiera di Roma, dalle 17 alle 20, dedicato in esclusiva agli iscritti ai loro due fanclub ufficiali.

Un evento straordinario che servirà come antipasto per le emozioni del megatour estivo. Un tour che arriva a un anno da Fatti sentire, album ricco di soddisfazioni per Laura Pausini, e a due anni da Dediche e manie, l’ultima fatica discografica di Biagio Antonacci.