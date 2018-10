Ieri sera Francesco Monte ha friendzonato Giulia Salemi, dicendo che se non la limona è perché sono ‘solo amici’. Non contento l’ex tronista da quel momento si è frenato ed ha iniziato ad essere più freddo con la concorrente power.

Giulia non l’ha presa bene ed è tutto il giorno che parla con le altre ragazze e cerca spiegazioni. Francesco Monte invece ha raccontato la situazione a Stefano Sala e gli ha confessato che non si sente pronto e che nell’amore ci deve inciampare, non lo deve cercare.

Oggi pomeriggio la Salemi ha affrontato Francesco e gli ha ha rivelato quello che sente:

“Si crea un certo tipo di rapporto e poi vedo una persona che inizia a comportarsi in maniera diversa, io ci sto male. Oggi non mi calcoli, Stefano fa anche le battutine. Parla chiaro. Io ti sto dicendo in faccia che è umiliante, ci rimango male. […] Qui da parte tua adesso c’è indifferenza totale e io invece ho un’atteggiamento da ragazzina, ho capito. Io sono fatta così, mi vivo le cose, se sto bene mi viene da sorridere e raccontarlo. Ma va bene così, me ne farò una ragione”

Capisco che Monte non sia innamorato o preso, ma Giulia non ha tutti i torti, certi atteggiamenti intimi poteva risparmiarseli il signorino.

Mi state dicendo che Francesco ha friendzonato di nuovo Giulia? Ho perso il conto di quante volte c’è stata la montezoned #gfvip

E’ COME UN DEJA VU CHE SI RIPETE pic.twitter.com/JvVNZGvVol — ɪʟᴀ (@borderzustin) 11 ottobre 2018

Salemi riferito a Monte: non mi cerca non mi vuole non mi bacia

Monte: io ti cerco, non ti bacio in quel modo perché siamo amici #gfvip pic.twitter.com/gpgMiZKSmp — azalea (@faby6728) 10 ottobre 2018

Francesco a Giulia: “io ti cerco, ti abbraccio, ma non ti do quel tipo di bacio perché siamo amici”

Lo sentite anche voi quest’odore di friendzone nell’aria? #GFVIP — Adorata (@trashsade) 10 ottobre 2018

Infatti Francesco si è allontanato e la stessa Giulia a dirlo ad Eleonora Francesco non mi cerca, non mi abbraccia, non mi bacia #gfvip — Maria (@Angela93927227) 11 ottobre 2018

Quindi se Francesco vede Giulia solo come amica il gf può smettere di fare daytime su pseudo storia su di loro giusto? #Gfvip pic.twitter.com/okevOFjHTB — Susy🌻 (@susy_juve) 11 ottobre 2018