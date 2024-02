Verissimo, la confessione del figlio di Sandra Milo: gli ultimi momenti trascorsi con la madreVerissimo, la confessione del figlio di Sandra Milo: gli ultimi momenti trascorsi con la madre

Il figlio di Sandra Milo, Ciro De Lollis, si è recato a Verissimo per parlare degli ultimo momento trascorso in compagnia della madre prima che questa morisse. L’uomo ha parlato tra le lacrime.

La nota attrice è venuta a mancare il 29 Gennaio e pare che la causa della sua scomparsa sia da intimare ad una neoplasia scoperta qualche tempo prima.

Qualche ora fa Ciro De Lollis si è recato nello studio di Verissimo per rilasciare un’intervista a Silvia Toffanin. Purtroppo qualche giorno fa è venuta mancare la madre Sandra Milo, celebre diva italiana.

La perdita di un genitore non è mai facile, soprattutto quando non c’è nessun preavviso all’orizzonte. L’uomo ha aperto il suo cuore alla conduttrice di Mediaset, parlando del grande amore che lo ha sempre legato a lei.

Siamo andati in clinica per il dolore all’anca. L’avevamo convinta a fare l’intervento. Le hanno fatto dei controlli e poi è uscito che c’era qualcosa ai polmoni. Non ha mai fumato in vita sua, ma le hanno diagnosticato un tumore ai polmoni in stadio avanzato con metastasi. Da lì è iniziato il suo calvario.