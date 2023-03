Valsoia, Intesa riduce target price e conferma Buy

– Intesa Sanpaolo ha ridotto a 14,5 euro per azione da 16 euro il target price su Valsoia, società attiva nel mercato dei prodotti per l’alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, e confermato il giudizio sul titolo a “Buy“. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati 2022, che gli analisti giudicano “solidi” e “in linea con le previsioni”.

Il broker prevede che la marginalità del gruppo sarà ancora sotto pressione nel 2023, a causa del livello ancora elevato dei costi, e ha incluso nelle proprie stime anche l’investimento di 10 milioni di euro relativo all’ampliamento dello stabilimento di Serravalle.

“Nel complesso, riteniamo che la capacità di assorbire e gestire i costi più elevati rimarrà la sfida principale per il 2023 – si legge nella ricerca – La nostra comprensione è che il management continuerà i suoi investimenti strategici focalizzati sull’innovazione di prodotto e sul marketing per mantenere il posizionamento premium dei suoi marchi e seguire le esigenze dei consumatori tendenze in evoluzione”.