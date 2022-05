Anche il mondo dell’Harpastum, l’antenato romano del calcio, va in soccorso dell’Ucraina con l’amichevole tra Frusna Harpastum e Legio XI. Il match, a scopo benefico, è stato ieri l’occasione per raccogliere fondi da devolvere alle famiglie e profughi del conflitto che sono ospitati dal Comune di Ceccano. L’iniziativa benefica è nata dall’idea di Serena Delicato e supportata subito anche dal Comune di Ceccano che ha infatti dato il patrocinio all’iniziativa. La Frusna Harpastum di Frosinone è una delle prime squadre, assieme ai romani della Legio XI, a riportare in campo un gioco di oltre 2000 anni fa, molto simile per al calcio e alla pallamano.

Dal Natale 2019 la LegioXI capitanata da Pierluigi Gentile ha riportato il gioco in vita assieme al Gruppo Storico Romano e lo scorso anno è stata creata la Lega Harpastum, a cui partecipano varie squadre. Nelle formazioni di oggi partecipano 15 giocatori, con partite che durano circa un’ora. Il programma dell’iniziativa di Ceccano ha visto dalle ore 9 un raduno di minirugby fino alle ore 12. Alle 12:30 è iniziato il match di Harpastum. Contestualmente ci sono state anche molte attrazioni per bambini e la possibilità di pranzare in loco. “In Italia l’Harpastum è gestito da una lega apposita e al momento sono operative quattro squadre, esiste un campionato nazionale e non mancano le amichevoli. Questa disciplina ha origini antiche, abbiamo deciso di riproporla all’attenzione tre anni fa. Il progetto è in fase di sviluppo a livello nazionale”, dice all’AdnKronos Andre Colazingari, responsabile del Frusna Harpastum.