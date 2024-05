Torna RiminiWellness con l’innovazione nel fitness e per il benessere

Dal 30 maggio al 2 giugno ritorna nel quartiere fieristico di Rimini l’imperdibile appuntamento per gli amanti dello sport e del fitness: RiminiWellness giunto alla sua 18esima edizione.

La rassegna sarà ancora una volta palcoscenico di una serie di incontri e convegni tematici, progettati per esplorare le sfide e le opportunità nel mondo del benessere e del fitness contemporaneo. L’innovazione è il fulcro di questi eventi, in cui esperti condivideranno le ultime scoperte e sviluppi nella promozione della salute mentale e fisica, rivoluzionando il fitness con tecnologie emergenti come dispositivi indossabili e realtà virtuale. Allo stesso modo, gli incontri si concentreranno sul futuro del settore, offrendo una piattaforma per sondare le direzioni emergenti del wellness e del fitness. Dalle discussioni sull’impatto ambientale sulla performance fisica alla riflessione sull’inclusione nel settore, questi eventi promettono di ispirare e informare, plasmando il futuro del benessere globale attraverso il dialogo aperto e la condivisione di conoscenze.

Novità di questa edizione sarà la RiminiWelness Academy, chemira ad offrire un’ampia gamma di programmi formativi di alta qualità nel settore del benessere e del fitness attraverso workshop, seminari e sessioni pratiche. Collaborando con esperti del settore e istituzioni accademiche, l’Academy fornirà conoscenze e competenze pratiche per eccellere nel settore con un suo approccio interattivo e pratico, per promuovere la cultura del benessere e dell’attività fisica anche attraverso le sessioni dedicate alla gestione e al marketing nel fitness. Guidati da esperti del settore e da leader di organizzazioni e associazioni influenti come per esempio l’Università degli Studi di Bologna, CLUST-ER Health, Tecnopolo di Rimini, Rete delle Città Sane, Rex Roundtables International, Sport e Salute, gli appuntamenti saranno occasione di approfondimento sulle ultime tendenze e strategie nel campo della promozione nel settore del fitness. Inoltre, la RiminiWellness Academy si arricchirà con una serie di workshop e seminari dedicati alle nuove metodologie di training anche attraverso la collaborazione con associazioni di spicco come CROSSFIT®, Zumba e altre, per approfondire le ultime innovazioni nel campo dell’allenamento fisico, dai metodi di allenamento funzionale alle nuove tendenze nel mondo della danza fitness.

Il calendario completo dei corsi e dei convegni