Tom Brady e Gisele Bundchen divorziano, l'annuncio

Tom Brady e Gisele Bundchen hanno divorziato. Il quarterback 45enne dei Tampa Bay Buccaneers, leggenda della Nfl, e la 42enne top model brasiliana si lasciano dopo 13 anni di matrimonio. “Negli ultimi giorni, mia moglie ed io abbiamo finalizzato il divorzio dopo 13 anni di matrimonio. Siamo arrivati a questa decisione in modo amichevole, grati per il tempo passato insieme. Abbiamo figli bellissimi e meravigliosi che saranno in ogni modo al centro del nostro mondo, continueremo a lavorare insieme come genitori per assicurarci che” i figli Benjamin e Vivian, di 12 e 9 anni, “ricevano l’amore e l’attenzione che meritano”, scrive il 45enne quarterback dei Tampa Bay Buccaneers su Instagram. “Siamo arrivati alla decisione di porre fine al nostro matrimonio dopo una lunga riflessione. Farlo è ovviamente doloroso e difficile, come lo è per molte persone che vivono la stessa situazione ogni giorno. Ci auguriamo il meglio l’uno per l’altra, mentre ci apprestiamo a vivere nelle nostre vite capitoli ancora da scrivere”, prosegue.

“La decisione di porre fine a un matrimonio non è mai facile, ma ci siamo separati e sebbene sia ovviamente difficile affrontare qualcosa del genere, mi sento fortunata per il tempo che abbiamo trascorso insieme e auguro sempre il meglio a Tom”, le parole di Gisele Bundchen.

The Bucs lost to the Baltimore Ravens Thursday night 27-22 — their fifth loss in the last six games — and Brady sat at his locker looking despondent as teammates Blaine Gabbert and Ryan Griffin and quarterbacks coach Clyde Christensen tried to comfort him.