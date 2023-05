Terzo Settore e PA, modelli di collaborazione e continuità

In occasione dell’annuale Assemblea dei Soci, il 12 maggio 2023 a Roma, EUconsult Italia dedica un evento al tema della collaborazione tra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione: “Costruire il ponte tra Terzo Settore e PA: co-programmazione e modelli strutturati di continuità. Il Terzo Settore competente per lo sviluppo del sistema”.

Ad intervenire saranno Roberto Mainiero e Gian Paolo Montini, rispettivamente Presidente e Direttore di Peter Pan ODV che ospiterà l’evento nella sua sede di via Maffeo Vegio 18 a Roma; Massimiliano Maselli, Assessore ai Servizi Sociali e al Terzo Settore della Regione Lazio; Massimo De Meo, Presidente di Confassociazioni Terzo Settore e Silvia Superbi, Presidente di EUconsult Italia.

«Affronteremo una questione che riguarda da vicino il nostro lavoro di consulenti al servizio del Non profit: quella dei modelli di collaborazione tra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione» spiega Silvia Superbi. «Al di là dei nuovi strumenti di recente resi disponibili dalla Riforma, ci domanderemo attraverso quali competenze e best practice sia possibile collaborare nel concreto per migliorare il sistema di welfare».

«È fondamentale mantenere una costante sinergia tra Pubblica amministrazione e Terzo settore, anche attraverso la creazione di appositi tavoli di lavoro congiunti nei quali condividere obiettivi e opportunità», dichiara Roberto Mainiero, Presidente Peter Pan Odv.

«Tutto questo permetterebbe non solo di accrescere le nostre conoscenze e competenze sulle iniziative in corso, ma anche di fornire il nostro contributo sui progetti in essere e, nel nostro caso specifico, di portare avanti la nostra missione di accoglienza e assistenza dei bambini malati di cancro e delle loro famiglie».

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link:. L’evento è gratuito per i soci e le socie di EUconsult Italia, mentre per chi non è associato è richiesta una donazione di 15 euro. Per il 2023, Anno Europeo delle Competenze, le attività di EUconsult Italia sono ispirate al tema delle competenze necessarie alla crescita del Terzo Settore: competenze degli enti e, come da sempre vuole la mission associativa, competenze dei consulenti che ogni giorno sono al loro fianco. Nei diversi Fuori Forum, workshop e momenti formativi che stiamo organizzando sul territorio nazionale, EUconsult Italia lavora in partnership con realtà del non profit italiano, spesso ospite delle loro sedi, così da facilitare l’emergere delle migliori pratiche sul campo e la discussione di idee e sviluppo.

Il percorso si concluderà il 12 ottobre, ancora a Roma, con l’edizione dello European Third Sector Forum. EUconsult Italia è un’associazione di professionisti di alto profilo del Terzo Settore e per il

Terzo Settore. Nasce nel 2014 sul modello di EUConsult, associazione europea che dal 1992 unisce i consulenti del mondo non-profit, improntando il suo lavoro a precisi standard etici

e professionali. A caratterizzare l’associazione è il coinvolgimento di professionisti provenienti da diversi ambiti: esperti in progettazione sociale, in management del non- profit, direttori di importanti istituzioni nonprofit e manager del Terzo Settore, formatori, esperti in fundraising, comunicatori e creativi, avvocati e commercialisti.

L’evento del 12 maggio è realizzato con il Patrocinio di Confassociazioni Terzo Settore, con il sostegno di Reale Foundation e Nextbit Srl e la collaborazione di Peter Pan Odv, cui vanno i ringraziamenti di EUconsult Italia.