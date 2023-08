Taylor Swift, la scaletta dei concerti del 2024: l’ordine delle canzoni

Taylor Swift, la scaletta dell’Eras Tour 2024: l’ordine delle canzoni dei due concerti della popstar a Milano.

Passano i giorni e il conto alla rovescia per i concerti italiani di Taylor Swift. I biglietti per le due date milanesi della popstar americana sono andati a ruba, e i fan dell’artista dei record non riescono più a trattenere il proprio entusiasmo per un doppio concerto che si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti in Italia negli ultimi anni.

Essendo partito già nel 2023 dal Nord America, il nuovo Eras Tour di Taylor non ha più molti segreti. Sappiamo che prevede degli show non solo spettacolari, ma anche lunghissimi e divisi per sezioni, con tante, tante canzoni. Scopriamo insieme quale dovrebbe essere la scaletta.

Taylor Swift: le date dei concerti in Italia

Saranno solo due, salvo sorprese, i concerti della leg europea di Taylor Swift in Italia. Entrambi a Milano, entrambi all’interno dello Stadio San Siro, non solo la casa di Inter e Milan, ma anche uno degli impianti più utilizzati dai big italiani ed esteri per i propri show musicali in Italia.

Taylor Swift

Ma quali sono le date da dover segnare con un circoletto rosso sul calendario? Il 13 e 14 luglio 2024. Due giorni in cui la città si fermerà per qualche ora per dare spazio a una cantante che, con la sua musica, sta cambiando il pian piano il mondo.

La scaletta dei concerti di Taylor Swift

Un concerto diviso in dieci parti, per dare spazio a dieci album che hanno fatto la storia della musica americana, internazionale, e ovviamente della sua carriera. I concerti dell’Eras Tour sono spettacolari quanto ordinati. Iniziano con un’introduzione lunga e importante, per poi dar vita a uno show con tanti colpi di scena.

Ecco la scaletta (tra parentesi le canzoni cantante in ogni set del concerto):