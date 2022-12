RegalaUnRicordo, a Milano la speciale raccolta di AIMA e Subaru per donare un ricordo a chi non ne ha più

Per il Natale, festività che più di ogni altra crea occasioni di condivisione e momenti di felicità irripetibili, Subaru ha colto l’occasione per dare vita a un progetto dal grande valore sociale: in partnership con AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, il brand darà vita alla prima raccolta dei ricordi più speciali delle persone mai realizzata. Regala Un Ricordo è una call to action per donare un ricordo a chi non ne ha più, che si tradurrà in una donazione finanziata da Subaru all’organizzazione nonprofit che da oltre 35 anni si occupa di assistere e supportare sul campo i malati di Alzheimer e le loro famiglie.

Sotto l’albero di Subaru ognuno potrà contribuire al progetto personalizzando le cartoline con i racconti dei propri ricordi, immortalandone anche di nuovi da portare via con sé attraverso uno speciale set fotografico natalizio – in piazza XXV Aprile a Milano – con protagonista Babbo Natale.

Tra le diverse attività che animeranno il corner, sarà anche possibile visionare il trailer del cortometraggio “Tracce perdute” realizzato dai giovani talenti di OffiCine – hub di sperimentazione e formazione cinematografica di IED e Anteo – in versione completa su subaru.it/Natale: un corto dalla trama avvincente, incentrata sul tema del ricordo che emerge attraverso la storia del protagonista.

Subaru ha infatti scelto di affidarsi a un film di circa 10 minuti per raccontare in modo diverso il concetto di “Peace of Mind”, valore fondamentale della Casa delle Pleiadi e di SOLTERRA, la prima 4×4 elettrica del Marchio giapponese. Il risultato è stato un prodotto cinematografico in grado di far emergere la bellezza e la forza dei rapporti che la vita crea e che, solo apparentemente, vengono spezzati.

Subaru sceglie ancora una volta di mettere le persone al centro del proprio impegno e in questa occasione lo fa attraverso un’iniziativa di concreto sostegno a chi deve affrontare ogni giorno la malattia.

Tutte le persone che non potranno fisicamente consegnare il proprio ricordo presso il corner Subaru, potranno condividerlo ugualmente sui propri canali social taggando il brand e contribuendo così al progetto benefico a favore di AIMA. Infatti, per ogni story Instagram condivisa entro il 24 Dicembre pv. – utilizzando @SubaruItalia, @AlzheimerAima e #RegalaUnRicordo, Subaru devolverà 1 euro ad AIMA.