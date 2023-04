Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Italia, fine degli anni ’60. Maria è una giovane donna calabrese che, per salvare la famiglia dall’indigenza, decide di accettare la proposta di un matrimonio “per procura” con Italo, nipote del rude agricoltore vicentino Vittorio Bassi. E’ la serie ‘La Sposa’, con Serena Rossi e Giorgio Marchesi diretta da Giacomo Campiotti, di cui Rai1 domani sera alle 21,25 trasmette la replica del terzo episodio. Il cadavere ritrovato è quello di Giorgia, la prima moglie di Italo. L’autopsia lo scagiona dall’accusa di omicidio, ma distrugge anche ogni sua speranza di vederla tornare. L’uomo, per il dolore, tenta un gesto estremo, ma Maria riesce a dissuaderlo. Durante il funerale, Italo viene a sapere che Vittorio aveva raggirato la famiglia della defunta moglie e, in un impeto d’ira contro lo zio, lo picchia e abbandona il casale. Con Vittorio costretto a letto e Italo sparito nel nulla, Maria deve gestire tutto, ma dimostra di essere molto capace e riesce addirittura a migliorare le condizioni dei braccianti.

Domani alle 20 su Rai 3 e Rai Italia nuovo appuntamento con la ventesima edizione di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ospiti della puntata: Ficarra e Picone, che quest’anno festeggiano 30 anni di carriera e reduci del successo del loro ultimo film “La stranezza”, candidato ai prossimi David di Donatello in 14 categorie; Pupi Avati, regista de “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, nelle sale del 4 maggio, ed Edwige Fenech, una delle protagoniste del film; Mimmo Paladino, che a 16 anni dal suo primo lungometraggio è tornato a dedicarsi all’arte cinematografica con “La divina cometa”; Claudio Bisio e Stefano Fresi, protagonisti della serie “Vivere non è un gioco da ragazzi”, prossimamente su Rai1. E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; l’economista Tito Boeri; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Michele Serra. Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Simona Quadarella, vincitrice di quattro medaglie d’oro agli ultimi Campionati italiani di nuoto (nei 200, 400, 800 e 1.500 metri stile libero), prima nuotatrice a conquistare quattro titoli nella stessa edizione dei Campionati; Marina Rei, che ha pubblicato recentemente il disco “Donna che parla in fretta (Live)”; Mara Maionchi; la Gialappa’s Band; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni. Tornano anche al Tavolo Claudio Bisio e Stefano Fresi.

Dalle coste e foreste pluviali, fino all’aridità dei deserti, gli animali del Messico sono impegnati in una lotta senza fine per tentare di dare vita a una nuova generazione. Lo racconta la terza e ultima puntata della serie in prima visione “Messico selvaggio”, in onda domani alle 21.15 su Rai 5. Molti animali combattono ogni giorno per scampare al pericolo di estinzione, mentre di altri non sappiamo quasi nulla.

Su Rai2 ‘Proposta con omicidio’ – Su Rai4 ‘Le paludi della morte’

Secondo appuntamento con “Crossword Mysteries”, la serie di film tv tra poliziesco e commedia, la cui protagonista Tess Harper – interpretata da Lacey Chabert – è una giovane redattrice che cura la rubrica dei cruciverba sul quotidiano “The Sentinel”. Nel tv movie “Proposta con omicidio” – in onda in prima visione domani alle 21.00 su Rai 2 – un vecchio amico di Tess, Lyle Clark, viene trovato assassinato nella sua abitazione. Pochi giorni prima, Lyle aveva chiesto a Tess di pubblicare un cruciverba in cui era nascosta la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Abby e le aveva mostrato un favoloso anello con diamante che diceva di aver acquistato per l’occasione. Come sempre Tess si intromette nelle indagini del detective Logan O’Connor e dalla loro collaborazione investigativa emerge una storia antica: l’anello proviene da uno scrigno di gioielli che, durante la Seconda guerra mondiale, il nonno di Lyle aveva rubato da un castello europeo e poi sepolto in un terreno di famiglia, nel Connecticut.

Diretto dalla figlia d’arte Ami Canaan, “Le paludi della morte” – in onda domani alle 21.20 su Rai 4 – si avventura nei territori d’ombra del cinema thriller ispirandosi alla cronaca. Un detective della Squadra Omicidi di Texas City viene affiancato da un giovane collega di New York per indagare sul ritrovamento del corpo di una ragazza nella zona paludosa comosciuta come Killing Fields, teatro di frequenti ritrovamenti di cadaveri. Ambientato in Louisiana, tra New Orleans e Shreveport, “Le paludi della morte” si avvale come sceneggiatore dell’ex agente della DEA Donald F. Ferrarone ed è stato presentato in concorso alla 68ª edizione della Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia. Nel cast il protagonista di Avatar Sam Worthington, la star di The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain e Chloë Grace Moretz.

Per celebrare la Giornata internazionale del Jazz, Rai Cultura propone, “Giovanni Tommaso: La coppa del jazz”, in onda domani alle 18.40 su Rai 5. Lo Speciale – firmato dalla figlia di Giovanni Tommaso, Vivian – ripercorre i sessanta anni di carriera del musicista attraverso le testimonianze di affetto e stima di chi, con lui, ha fatto la storia del jazz italiano dalla seconda metà del XX secolo.

A ‘Domenica In’ su Rai1 Leda Bertè ricorda Mia Martini – Su Rai3 ‘Agorà Weekend’

Tanti ospiti, sorprese e collegamenti con Napoli per la 33^ puntata di “Domenica In” condotta da Mara Venier, in onda domani dalle 14.00 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Carolyn Smith, la celebre presidente di giuria di ‘Ballando con le stelle’, si racconterà tra carriera e vita privata, parlando della sua grande passione per la danza e della ‘Sensual Dance Fit’, da lei ideata per aiutare tante donne a credere in sé stesse e superare i momenti di difficoltà dovuti a motivi di salute. Leda Bertè, sorella della indimenticabile Mia Martini, sarà in studio per ricordare Mimì, scomparsa prematuramente il 12 maggio 1995 a soli 47 anni, con lei anche Enzo Gragnaniello che si esibirà cantando il celebre brano “Cumm’è”, scritta da Gragnaniello e portata al successo nel 1992 da Mia Martini e Roberto Murolo. Claudia Gerini ripercorrerà alcuni momenti importanti della sua carriera, della sua vita affettiva e del suo ruolo di mamma, contenuti nel romanzo autobiografico ‘Se chiudo gli occhi’, in uscita in libreria dal prossimo 2 maggio. Marco Bocci e Laura Chiatti, saranno in studio per presentare il film ‘La caccia’, per la regia di Marco Bocci, un thriller avvincente nel quale per la prima volta Laura Chiatti è diretta dal marito, al cinema dal prossimo 11 maggio. Per la musica, Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticabile Pierangelo Bertoli, si esibirà in un duetto ‘virtuale’ con il padre cantando il brano ‘Pescatore’. Non mancheranno alcuni collegamenti con Piazza Plebiscito a Napoli, per seguire i festeggiamenti in caso di vittoria dello scudetto del Napoli a distanza di 33 anni dall’ultimo scudetto, vinto con Diego Armando Maradona.

La vigilia della festa del Primo Maggio e i provvedimenti su contratti e taglio del cuneo fiscale del Decreto lavoro: sono questi gli argomenti principali della puntata di “Agorà Weekend” in onda domani alle 8.00 su Rai 3. Ospiti di Giusi Sansone saranno: Fabio Martini, “La Stampa”; Gianni Trovati, “Il Sole 24 Ore”; Brunella Bolloli, “Libero”; Vincenzo Imperatore, giornalista e scrittore.

Nell’ambito della rassegna dedicata alla musica sacra, Rai Cultura propone, dal Teatro alla Scala di Milano, “Salome” di Strauss nell’allestimento firmato dal regista Damiano Michieletto, in onda domani alle 10.00 su Rai 5. Sul podio Riccardo Chailly. Nei panni della protagonista Elena Stikhina, tra gli altri interpreti Gerhard Siegel, Linda Watson, Wolfgang Koch, Attilio Glaser, Lioba Braun. A seguire, la puntata di “Prima della prima” dedicata a quest’opera andata in scena in un Teatro alla Scala totalmente vuoto con l’orchestra sistemata in platea.