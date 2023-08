Meteo domani, maltempo e estate in stand-by: caldo torna a Ferragosto

Pioggia, grandine e temperature a picco. Il meteo in Italia è condizionato dal ciclone Circe: da oggi, domani e per i prossimi giorni è prevista una fase di maltempo che interesserà l’Italia da Nord a Sud. Un assaggio di autunno, insomma. “Non deve sorprenderci che la prima settimana di agosto piova. E’ normale trovare una prima crisi dell’estate in questo mese”, spiega all’AdnKronos Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de IlMeteo.it.

“Tuttavia, – prosegue Sanò – si stanno verificando delle situazioni un po’ nuove. In primis dopo un periodo prolungato di caldo molto intenso, che abbiamo avuto a luglio, sta giungendo proprio in queste ore un piccolo vortice ciclonico dal nord Europa che, a causa del contrasto con l’aria più calda e umida che abbiamo avuto nelle scorse settimane in Italia porterà temporali e grandine in tutto il Paese, interessando prima il Nord – Piemonte, Lombardia e Triveneto – e scendendo poi verso l’Emilia Romagna, il Lazio, le Marche e L’Abruzzo, fino a raggiungere il Sud – Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia”.

Un’estate in stand-by, almeno per i prossimi giorni, dove le temperature scenderanno soprattutto la mattina presto e la sera. “A Roma, dai 21° che abbiamo registrato nei giorni scorsi nelle prime fasi della giornata, si passerà ad una media di 14-15°; temperature che però risaliranno nelle ore più calde fino a superare i 30°. Ma sarà un caldo meno umido, più asciutto e gradevole, almeno fino a Ferragosto”, avverte il meteorologo, anticipando che dal 15 del mese le temperature sanno in costante aumento. “Già dal 12 agosto avremo di nuovo un caldo afoso che proseguirà almeno fino al 18”.