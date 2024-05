“Lo farà presto, ecco dove la vedremo” Chiara Ferragni, clamorosa svolta nella vita lavorativa dell’imprenditrice: l’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Chiara Ferragni potrebbe presto diventare la protagonista di un film incentrato sul celebre marchio “Maserati”. Se le recenti voci trovassero conferma la carriera dell’influencer subirebbe una vera e propria svolta grazie alla sua presunta nuova avventura nel mondo del cinema. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Dopo la presunta separazione con Fedez e il caso scandaloso del Pandoro Balocco, l’imprenditrice digitale è ancora oggetto di numerose chiacchiere sul web. Tuttavia, questa volta, a renderla protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni emerse in merito alla propria carriera.

Nel dettaglio, si vocifera che l’imprenditrice digitale potrebbe approdare presto nel mondo del cinema in qualità di attrice. A diffondere l’annuncio è stato il profilo Instagram “Very Inutili People”. Infatti, secondo alcune fonti l’influencer potrebbe presto ricoprire il ruolo di un famoso personaggio in un film incentrato sul marchio “Maserati” , la celebre casa automobilistica italiana.

La pellicola intitolata “Maserati: a racing life” racconterà la storia dei fratelli Maserati, Ettore e Ernesto, e di come questi ultimi hanno costruito un incredibile successo a partire da una semplice officina di elettrauto. Attualmente non siamo a conoscenza della veridicità di tale notizia in quanto la diretta interessata non ha ancora rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla questione. In ogni modo, se tali indiscrezioni venissero confermate, l’ex moglie di Fedez dovrebbe interpretare il ruolo della moglie del protagonista.

Chiara Ferragni presunta attrice: i dettagli sul film del marchio Maserati

Il nuovo film sul marchio “Maserati” intitolato “Maserati: a racing life” è incentrato sulla storia della casa Maserati. Fondata nel 1914, l’azienda italiana produttrice di automobili sportive di lusso era una semplice officina di elettrauto situata nel centro storico di Bologna. Grazie alla pellicola, gli spettatori scopriranno nel dettaglio come i fondatori della casa del Tridente hanno raggiunto un successo inesauribile.