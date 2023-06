Laura Pausini, Il primo passo sulla luna: il significato del testo della nuova canzone della cantante di Solarolo per l’estate.

Laura Pausini è pronta a tuffarsi nell’estate con una nuova canzone. Sempre con la sua Romagna nel cuore, ovviamente. La cantante di Solarolo, infatti, impegnata nei preparativi per i concerti di beneficienza che la vedranno protagonista, insieme a tanti altri big della musica italiana, ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, il secondo dopo Un buon inizio, il brano pubblicato lo scorso marzo e scritto, tra gli altri, da Riccardo Zanotti. Nell’estate di Laura potremo goderci la nuova Il primo passo sulla luna. Scopriamo insieme il significato di questa nuova canzone.

Laura Pausini, la nuova canzone per l’estate

In attesa di poter salire sul palco per poter dare attivamente il proprio contributo per raccogliere fondi da destinare alla sua terra, quella Romagna messa in ginocchio dall’alluvione ma che sta già trovando la forza di rialzarsi, e in attesa di poter pubblicare il suo nuovo album, la cantante ha deciso di regalare al pubblico un nuovo singolo.

Laura Pausini

A pochi giorni dalla nomina di Persona dell’anno della Latin Recording Academy, ottenuta grazie non solo al suo impegno artistico, ma anche a quello umanitario, la cantautrice ha voluto festeggiare come meglio non avrebbe potuto: con un nuovo singolo pronto a conquistare le radio italiane durante la lunga estate che ci aspetta.

Il primo passo sulla luna: il significato del testo

I primi dettagli sul nuovo brano sono stati rivelati dalla stessa Laura attraverso un post ufficiale, con tanto di copertina e di due fotografie delle versioni in vinile in arrivo, dalla stessa cantante di Solarolo. In particolare, l’artista ha voluto riassumere il significato di questo brano in una sola frase molto importante.

“È più facile che un sasso poi diventi piuma o far il primo passo sulla luna…“, si chiede Laura, probabilmente in uno dei versi che andranno a formare il testo della nuova canzone. Per conoscere l’intero brano non dovremo far altro che aspettare fino al prossimo 16 giugno. Intanto, ecco il post con la copertina: