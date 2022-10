la data e i biglietti del concerto

Florence and the Machine: le date e i biglietti dei concerti in Italia del gruppo della straordinaria Florence Welch.

Tempo di grandi ritorni in Italia. Dopo la lunga pausa imposta dal Covid, molti artisti internazionale stanno, uno dopo l’altro, inserendo nuovamente l’Italia all’interno del calendario dei propri tour. A tre anni di distanza dall’ultima volta, datata 2019, anche i Florence and the Machine, la band della straordinaria Florence Welch, ha annunciato il proprio ritorno nel Belpaese nel 2023, all’interno di uno dei principali festival estivi. Scopriamo insieme la data e le informazioni sui biglietti.

Florence and the Machine in Italia: la data del concerto

Saranno gli I-Days di Milano a ridare spazio in Italia a Florence and the Machine. Dopo l’annuncio del primo headliner della manifestazione per il prossimo anno, Paolo Nutini, è arrivata in queste ore anche la conferma del ritorno della band della cantante dai capelli rossi, pronta a presentare per la prima volta dal vivo l’album Dance Fever, pubblicato lo scorso 13 maggio.

Florence Welch

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il prossimo 22 giugno 2023, mentre la location rimane l’Ippodromo Snai di Milano, che in questi anni ha ospitato tantissimi concerti sia internazionali che di grandi artisti italiani.

I biglietti per il concerto di Florence and the Machine

Sono già state diramate le informazioni sulla vendita dei tagliandi per poter assistere a questo straordinario concerto. I ticket saranno disponibili in anteprima per gli utenti di My Live Nation dalle 11 di mercoledì 19 ottobre, mentre la vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 11 di giovedì 20 ottobre sul circuito TicketOne, ma anche in tutti gli altri punti vendita autorizzati.

Il costo dei biglietti partirà da 45 euro più diritti di prevendita per il posto unico. Disponibili anche alcuni Vip Pack, di cui uno con formula Super Pit per poter assistere in un’area vicina al palco al concerto di Florence e con accesso all’open bar dalle ore 18.