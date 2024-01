Gianna Nannini ritorna con “Silenzio”

Dopo cinque anni di silenzio, Gianna Nannini torna con un nuovo singolo che anticipa un album in arrivo e un tour internazionale.

Dopo un’assenza di cinque anni dal panorama musicale, la rockstar italiana Gianna Nannini ha rilasciato un nuovo singolo intitolato “Silenzio”. Il brano da un assaggio di ciò che sarà l’ultimo progetto discografico dell’artista, “La differenza”, come anche i prossimi concerti che porteranno Nannini in giro per l’Italia.

Il nuovo percorso artistico di Gianna Nannini

Con il suo ultimo singolo “Silenzio”, Gianna Nannini ritorna alle origini con un suono che ricorda la sua produzione musicale della fine degli anni ’90, in un mix perfetto di melodie e suoni che mescolavano perfettamente.

Il brano, già disponibile sulle piattaforme digitali e in radio, è stato pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy. Ma il singolo rappresenta solo l’inizio di un nuovo percorso artistico per la rocker italiana, che intende anticipare il suo nuovo album intitolato “La differenza”, disponibile la prossima primavera. Inoltre, il nuovo brano di Gianna Nannini è anche il preludio a un film di prossima uscita.

Il significato di “Silenzio”

La nuova opera di Gianna Nannini, scritto da Luigi De Crescenzo in arte Pacifico, si riflette verso i propri sentimenti che, alla fine di una relazione, trovano rifugio soltanto nell’introspezione. “Silenzio” parla di un dolore costante che ci accompagna in alcuni momenti della vita, fino agli immancabili rimpianti.

Sebbene il singolo si concentri sulla sofferenza causata dalla perdita della persona amata, la fine del testo della Nannini termina con una dolce speranza che la vita possa presto donarci una nuova ed emozionante avventura.

Le date del tour internazionale del 2024

Come anticipato, il nuovo singolo anticipa anche un tour internazionale, che partirà il 25 novembre con cinque grandi anteprime europee. Nel 2024, Gianna Nannini volerà da un angolo all’altro dell’Europa per inebriare con la sua musica i fan di tutto il mondo.

Tra le date previste, ci sono concerti all’Hallenstadion di Zurigo, all’Olympiahalle di Monaco, al Nelson Mandela Forum di Firenze, al Forum di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti sono disponibili su TicketOne dalle ore 11 del 12 gennaio.

Di seguito, il video del brano “Silenzio”: