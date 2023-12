Garante infanzia e adolescenza Regione Lazio: "2023 anno complicato, noi sempre in prima linea"

Natale è alle porte e la Dott.ssa Monica Sansoni (Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio) ha voluto inviare un affettuoso e sentito augurio di Buon Natale. “Il 2023 è stato un anno complicato, l’ufficio del Garante del Lazio è stato sempre in prima linea contro la violenza di genere, violenza domestica assistita dai minori d’eta’ oltre che terribili casi di abuso e pedofilia e siamo stati sempre al fianco delle giovani donne, abbiamo intrapreso tantissime iniziative mirate alla salvaguardia dei valori concreti dei nostri giovani. Le festività natalizie debbono evocare in noi la tenerezza del nostro passato di bambini e bambine, il nostro vivere la gioia del calore della famiglia che deve saper rappresentare con coraggio il presente per sperare poi in un futuro di nuova luce e traguardi positivi da raggiungere. E’ il Natale nel cuore che diffonde il Natale nell’aria, con questo pensiero vorrei inviare i miei più sinceri auguri alle Associazioni, alle Autorità, agli Ordini Professionali, alle forze dell’ordine, ai volontari e a tutti coloro che hanno collaborato con il mio ufficio, non facendo mai mancare il supporto nel solo interesse del bene dei più piccoli”.

“Un pensiero carico di vivissimi auguri lo voglio rivolgere anche alle famiglie e alla comunità scolastica: è da loro che nasce e si sviluppa una umanità positiva incentrata alla sana attenzione dell’altro con educazione e rispetto del vivere sociale. Buon Natale ai tanti bambini, bambine, ragazzi e ragazze che vivono la quotidianità in comunità o nelle case famiglia. Auguro inoltre un felice anno nuovo, che ci veda sempre più uniti solo così si riusciranno a vincere le paure del nostro tempo, è necessario riscoprire il senso di appartenenza ad una comunità che davvero non lasci indietro nessuno”, ha aggiunto Monica Sansoni. “L’augurio più intenso deve vederci tutti uniti pensare e agire ogni giorno la nostra vera avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo per un 2024 ricco di ideali ed iniziative belle e positive, deve essere un anno colmo di buone notizie!”.