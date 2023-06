doValue, l’Head of IR Alberto Goretti lascia la società

– doValue, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha comunicato che Alberto Goretti,

Head of Investor Relations, lascerà la società a decorrere dal 28 giugno 2023 per intraprendere una nuova opportunità professionale.

La società ha quindi comunicato che il ruolo di Head of Investor Relations verrà ricoperto ad interim da Daniele Della Seta attualmente Head of M&A e Strategic Finance fino all’arrivo di una nuova risorsa, già identificata dalla società, previsto per settembre 2023.

Foto: Hunters Race su Unsplash