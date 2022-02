Oggi vi raccontiamo la commovente storia del cane Dico, un pastore tedesco salvato da una donna amorevole di nome Pepa Tenorio.

Era una normalissima serata come le altre per Pepa e si stava preparando per andare a cena fuori con il suo fidanzato. Improvvisamente, durante il tragitto si sono imbattuti in un cane magro e con il corpicino debole e ricoperto di ferite.

Pepa ha sempre avuto un grande amore per gli animali e negli ultimi anni della sua vita è diventata una volontaria. Per questo, sapeva già quello che doveva fare.

Quando mi sono avvicinata per dargli un po’ di cibo, mi sono accorta che non aveva paura di me. Quindi, era abituato al contatto con gli esseri umani. Così, l’ho subito portato dal veterinario per una scansione del microchip. È stato allora che ho scoperto che si chiamava Dico e che era scomparso dal 2015.

Quando quella donna meravigliosa ha contattato la sua famiglia, spiegandogli di aver trovato il loro pastore tedesco, l’uomo dall’altra parte della cornetta è scoppiato a piangere.

Si è messo a piangere dicendo che lo cercavano da sette anni. Apparteneva a suo padre che purtroppo è morto e fino all’ultimo non ha mai smesso di cercarlo.

Pepa si è commossa per telefono ed ha subito organizzato un incontro per permettergli di riabbracciare l’amato cane del suo defunto papà.

Quando lo ha accompagnato a quella casa, Dico era confuso. Ma poco dopo ha riconosciuto quelle persone che in sette anni non avevano mai smesso di cercarlo e non lo avevano mai dimenticato. Ha riconosciuto quell’amore e quelle carezze che gli erano mancate tanto.

In poco tempo, le immagini e la storia di questo pastore tedesco hanno raggiunto ogni parte del mondo grazie ai social network.

Migliaia di persone si sono commosse ed hanno ringraziato Pepa per quello che ha fatto. Se non fosse stato per il suo cuore grande, Dico sarebbe morto per le strade e non avrebbe mai più ritrovato la sua famiglia.