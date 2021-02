Ghemon, E vissero felici e contenti: la data di uscita, la tracklist e tutti i dettagli sul nuovo album del rapper e cantautore campano protagonista a Sanremo 2021.

Ghemon torna a Sanremo e si prepara a lanciare anche un nuovo album. Subito dopo l’avventura all’Ariston, l’artista avellinese pubblicherà il suo nuovo disco, E vissero feriti e contenti. Un progetto discografico che verrà diffuso in diversi formati: dal digitale ai CD e LP da collezione, tra cui uno rosso autografato. Nell’album sarà presente ovviamente anche il brano di Sanremo, Momento perfetto.

Ghemon, E vissero feriti e contenti: il nuovo album

La data di uscita del nuovo disco del rapper e cantautore campano è E vissero felici e contenti è il 19 marzo, nel giorno della festa del papà, il giorno di San Giuseppe. Il momento perfetto per lanciare un disco su cui l’artista ha lavorato per tanto tempo.

Ghemon

Si tratta del secondo disco nella carriera di Ghemon nel giro di dodici mesi, prova di quanto sia viva e creativa questa fase della sua vita e del suo percorso musicale.

Ghemon presenta il suo nuovo album E vissero feriti e contenti

Il cantautore ha spiegato che nel nuovo disco vengono mostorate tutte le sue anime. Dopo aver spaziato per tanti generi, cercando di diventarne l’elemento di unione, ha raggiunto la maturità per cercare di esprimersi non solo come cantante e autore, ma anche come produttore e supervisore: “Al mio settimo disco sono finalmente io, al completo. È musica in italiano ma che parla internazionale, una cosa in cui ho sempre creduto per poter essere unico nel nostro panorama“.

Ma da cosa nasce questo nuovo lavoro? Dall’esigenza di creare, la voglia di comunicare per la moglie della musica. Un amore in cui si è rifugiato in un periodo difficile per tutto il mondo, e grazie al quale ha tirato fuori ciò che aveva dentro.