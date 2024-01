Critics Choice Awards 2024, trionfano Oppenheimer e Barbie: ecco tutti i premiati

Oppenheimer trionfa ai Critics Choice Awards 2024 strappando a plurinominato Barbie i riconoscimenti più prestigiosi. La pellicola diretta da Christopher Nolan si aggiudica infatti il premio per il miglior film e la miglior regia. Premiato anche Robert Downey Jr come miglior attore non protagonista. Barbie comunque conquista i riconoscimenti per la miglior commedia, la miglior canzone, la scenografia e i costumi. La miglior attrice è Emma Stone, la miglior serie drammatica Succession. Premio alla carriera a Harrison Ford.

Ecco l’elenco di tutti i vincitori

Miglior film: Oppenheimer

Miglior regia: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Migliore attrice: Emma Stone (Povere creature)

Miglior attore: Paul Giamatti (The Holdovers)

Miglior attrice non protagonista: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers: Lezioni di vita)

Miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Miglior giovane attore/attrice: Dominic Sessa (The Holdovers: Lezioni di vita)

Miglior serie drammatica: Succession

Miglior miniserie: Beef

Miglior film d’animazione: Spiderman: Across the Spider-Verse

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film per la tv: Jonathan Bailey (Fellow Travellers)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film per la televisione: Maria Bello (Beef)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Elizabeth Debicki (The Crown)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Billy Crudup, (The Morning Show)

Miglior attore non protagonista in una serie comedy: Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy: Meryl Streep (Only Murders in the Building)

Migliore attrice in una miniserie o film per la televisione: Ali Wong (Beef)

Miglior attore in una miniserie o film per la televisione: Steven Yeun (Beef)

Miglior canzone: “I’m Just Ken”, Barbie

Miglior fotografia: Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Miglior film in lingua straniera: Anatomia di una caduta

Miglior scenografia: Sarah Greenwood e Katie Spencer (Barbie)

Miglior attrice in una serie comedy: Ayo Edebiri (The Bear)

Miglior attore in una serie comedy: Jeremy Allen White (The Bear)

Miglior sceneggiatura originale: Greta Gerwig e Noah Baumbach (Barbie)

Miglior sceneggiatura non originale: Cord Jefferson, American Fiction

Miglior colonna sonora: Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Migliori costumi: Jacqueline Durran (Barbie)

Miglior commedia: (Barbie)

Miglior casting: Oppenheimer

Miglior film per la televisione: Quiz Lady

Miglior serie animata: Scott Pilgrim Takes Off

Miglior serie in lingua straniera: Lupin

Miglior special comedy: John Mulaney (Baby J)

Miglior talk show: Last Week Tonight con John Oliver

Miglior attrice in una serie drammatica: Sarah Snook (Succession)

Miglior attore in una serie drammatica: Kieran Culkin (Succession)

Miglior serie comedy: The Bear

Miglior montaggio: Jennifer Lame (Oppenheimer)

Migliori effetti visivi: Oppenheimer

Miglior trucco e parrucco: Barbie

Premio alla carriera: Harrison Ford