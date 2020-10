“I numeri” relativi ai nuovi casi di Covid “testimoniano l’inutilità dei sacrifici fatti da milioni di italiani in lockdown e della perdita di 8 punti di Pil. Siamo di nuovo al punto di partenza”. Lo dice il virologo Andrea Crisanti in collegamento con la trasmissione ‘Piazzapulita’ su La7. “Contagio fuori controllo? Il sistema di tracciamento italiano si è già sbriciolato più di una settimana fa. Oggi abbiamo 16mila casi e ogni caso ha una decina di contatti, significa individuare qualcosa come 160mila persone. Non esiste un sistema al mondo in grado di fare questo. Già stiamo al punto di rottura”, sottolinea Crisanti, secondo il quale “per riprendere il controllo contagio le uniche armi che abbiamo sono misure restrittive e distanziamento sociale”.

