Comandante Task force air: "Natale in Polonia a protezione di tutti i cittadini Nato"

Con una temperatura che fino a pochi giorni fa non è mai salita oltre lo zero e un vento che sfida velivoli di quinta generazione, la Task Force air difende lo spazio aereo dell’Alleanza e in particolare di quello del nord est dell’Europa tramite la messa in prontezza di quattro F35. “Il nostro compito è quello di decollare in caso di necessità in pochi minuti per identificare qualsiasi traccia”, spiega all’Adnkronos il Colonnello Antonio Vergallo, al comando della task force air 32 wing rischierata a Malbork, in Polonia, ad appena 15 minuti di volo dalla Bielorussia. “L’attività è molto intensa e lo facciamo anche in un clima particolarmente rigido con una media di decolli di uno più di uno a settimana – aggiunge – È un Natale che ci riempie di orgoglio. Lontani da casa, facciamo le nostre attività in maniera silente a protezione di tutti i cittadini della Nato e dell’Italia tutti i giorni”. (Dall’inviata Silvia Mancinelli)