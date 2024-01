Biglietti gratis per Sanremo: come ottenerli

Rai ha messo in palio per gli abbonati quattro biglietti per assistere alla finale del Festival.

Sembra che l’inflazione non abbia mancato di influenzare anche il prezzo dei biglietti per l’edizione di Sanremo 2024. In attesa dell’apertura della vendita ufficiale, Rai ha messo in palio alcuni biglietti che gli abbonati possono vincere per assistere gratuitamente alla serata finale.

Il concorso per vincere i biglietti del Festival di Sanremo

Per chi desiderasse assistere al Festival di Sanremo 2024 ma non volesse spendere una fortuna per l’acquisto dei biglietti, partecipare ai concorsi potrebbe essere la soluzione. Per l’occasione, Rai ha messo in palio per quattro abbonati e relativi accompagnatori i biglietti per assistere alla serata finale del Festival di Sanremo 2024.

I requisiti richiesti per poter accedere al contest sono:

Essere nati non prima del 1 gennaio 1994 o avere figli o nipoti con data di nascita compresa tra 1 gennaio 1994 e 31 dicembre 2007

Essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento

Per partecipare al concorso basta mandare una mail all’indirizzo [email protected] tra domenica 10 dicembre 2023 e mercoledì 10 gennaio 2024, indicando per ogni richiedente:

Nome e cognome

Codice fiscale

Recapito telefonico

Per i familiari è chiesto anche di aggiungere i dati del titolare dell’abbonamento della famiglia di appartenenza.

L’estrazione si terrà il 22 gennaio 2024 in presenza di un notaio. Se tra i vincitori sorteggiati comparissero minorenni, la partecipazione di questi sarà consentita solo se entrambi i genitori lo consentono. I quattro vincitori ed i loro accompagnatori vinceranno un soggiorno a Sanremo dal 10 all’11 febbraio 2024 con la possibilità di assistere alla finale del Festival.

Quanto costa un biglietto per il Festival di Sanremo

L’abbonamento in platea per l’edizione 2024 si aggira intorno ai 1.530 euro per le cinque serate, ognuna delle quali costerà 200 euro, mentre la finale 730. L’abbonamento in galleria, invece, ammonterà a circa 800 euro. Sembra essere prevista una maggiore flessibilità per i cambi dei nominativi, fino a 48 ore prima dell’evento.