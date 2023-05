Ambiente, appello del Papa: "Stop a insensata guerra al creato"

“Poniamo fine a questa insensata guerra al creato”. E’ l’appello per la salvaguardia dell’ambiente di Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato e per le vittime delle ingiustizie ambientali presentata oggi in Vaticano, che si celebrerà il prossimo 1 settembre. “Adottiamo stili di vita con meno sprechi e meno consumi inutili”, il monito del Papa che chiede che già con la Cop 28 di Dubai a fine anno si ponga fine all’era dei combustibili fossili.