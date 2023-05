Alkemy, Intesa conferma target price e Buy

– Intesa ha confermato il target price 18 euro per azione e la raccomandazione Buy sul titolo Alkemy, società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan.

Gli analisti hanno affermato che i risultati del primo trimestre del 2023 sono stati in linea con le aspettative in termini di ricavi ed EBITDA, mentre al di sotto delle attese per quanto riguarda la bottom line, influenzati da maggiori D&A, costi non ricorrenti e oneri finanziari. L’EBITDA margin è leggermente diminuito rispetto all’anno precedente, principalmente per il crescente peso del costo del personale.

Intesa prevede ora che Alkemy chiuderà il 2023 con ricavi pari a 119 milioni di euro +3,5% sulle stime precedenti, un EBITDA Adjusted pari a 13,6 milioni di euro +0,3% e un utile netto pari a 6 milioni di euro -11,2%.

