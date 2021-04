Aka7Even è uno dei cantanti dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi e la sua coach Arisa questa settimana gli ha lanciato un guanto di sfida che lo vedrà cantare (e soprattutto ballare) sulle note di Never Really Over di Katy Perry.

Appena l’ha saputo Aka7Even non l’ha presa affatto bene, sbottando contro Arisa:

“Non vogliamo umiliare e denigrare gli altri! [in riferimento alle sue coach Arisa ed Anna Pettinelli, ndr]. Guanto di sfida per fare l’esibizione al circo. Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi? Io questo non capisco. Al circo mi devo esibire! Mo mettiamo tutti i cantanti a ballare grazie ad Arisa!”.

Aka7Even si sfiderà sulle note di Katy Perry contro l’altro cantante Raffaele, chi avrà le meglio? Nel dubbio questa settimana dovranno eseguire anche una “coreografia” supportati dall’assistente di Stéphane Jarny, il direttore artistico del serale.

Aka7Even chiamato a ballare Katy Perry, la reazione del web

