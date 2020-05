E niente, se siete fan del trash americano allora questa notizia non può che rendervi felici perché finalmente dopo più di un decennio (!) il reality show che ha consacrato le sorelle Kardashian regine del nulla cosmico finalmente sbarca on demand in Italia. Artefice di tutto questo è Netflix, che ha già annunciato l’arrivo delle prime due stagioni a partire dal prossimo 1^ giugno.

Le prime due stagioni di Keeping Up With The Kardashians (da noi semplicemente Al passo con i Kardashian) risalgono al biennio 2007-2008 e vedono le sorelline Jenner ancora minorenni, Kim Kardashian allergica al chirurgo plastico e Caitlyn Jenner prima del cambio sesso.

Dal 2007 ad oggi il reality ha realizzato 17 edizioni per un totale di 254 episodi – molti dei quali inediti in Italia – e sarebbe un sogno poterli recuperare tutti.

Ma non è finita qui. Come già scritto, infatti, Netflix ha annunciato l’arrivo anche del reality The Real Housewives nella sua versione ‘..Of Atlanta’ e ‘..Of Beverly Hills’ rispettivamente del 2008 e del 2010. Programma che abbiamo fatto nostro grazie alla versione di Real Time di The Real Housewives di Napoli.

…e se non avete mai sentito nominare il format The Real Housewives vi dico solo che nella versione “Atlanta” ci sono loro:



mentre in quella “Beverly Hills” loro: