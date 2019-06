Calcutta, la scaletta dei concerti del cantautore di Latina nel tour estivo 2019, con tappe a Milano, Roma e in altre grandi città.

Calcutta è ormai uno dei nomi di punta della nostra musica, non più relegato a quell’etichetta di artista indie ormai vuotata di ogni senso. È un personaggio pop, mainstream in ogni senso, e lo conferma anche l’ampissimo seguito ormai ottenuto con album dal successo invidiabile.

Anche nell’estate del 2019, l’autore di Sorriso (Milano Dateo) sarà protagonista di una tournée piuttosto corposa e ricca di eventi. Ecco la scaletta dei suoi prossimi concerti.

Calcutta a Milano e al Rock in Roma: la scaletta

Tra gli appuntamenti più importanti della tournée di Calcutta ci sono certamente quello dell’Ippodromo di San Siro per il Milano Summer Festival e quello dell’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma.

L’attesa per i due appuntamenti, previsti per il 25 e il 27 giugno, è spasmodica tra i suoi fan. Dopo il successo della data del Core Festival di Treviso, andata in scena il 7 giugno, l’artista promette uno spettacolo imperdibile.

Calcutta

Ecco la possibile scaletta dei suoi prossimi concerti, basata su quella dell’evento andata in scena proprio a Treviso. Salvo stravolgimenti, anche nei prossimi live si ripartirà da questa setlist, con l’aggiunta probabilmente dei nuovi singoli Due punti e Sorriso (Milano Dateo):

Briciole

Kiwi

Orgasmo

Cane

Fari

Milano

Limonata

Paracetamolo

Rai

Amarena

Pomezia

Nuda nudissima

Cosa mi manchi a fare

Oroscopo

Del verde

Albero

Natalios

Arbre magique

Hübner

Le barche

Gaetano

Frosinone

Pesto

Le date del tour 2019

Dopo aver esordito al Core Festival, Calcutta è atteso, oltre che dai due appuntamenti di Milano e Roma, da altri concerti in giro per l’Italia, in compagnia di tanti ospiti. Ecco il calendario:

28 giugno – Napoli

5 luglio – Genova

6 luglio – Lucca

12 luglio – Mantova

13 luglio – Barolo (CN)

20 luglio – Cosenza

23 luglio – San Benedetto del Tronto (AP)

26 luglio – Majano (UD)

8 agosto – Pescara

10 agosto – Locorotondo (BA)