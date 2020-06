Lo studio

DONARE, FARE DEL BENE, aiutare il prossimo. Comportamenti che non fanno bene solo agli altri ma anche e soprattutto a noi stessi, aumentando la nostra autostima e gratificandoci. Tanto che per natura spesso siamo portati a essere generosi per numerosi motivi e ne basta anche solo uno per farci decidere di agire in aiuto degli altri. Lo afferma uno studio cui ha preso parte la Ohio State University negli Stati Uniti, che prova che la maggior parte di noi vuole fare del bene agli altri, anche a costo di qualche sacrificio. Lo studio è pubblicato su Science Advances.

Gli autori hanno coinvolto più di 700 persone e hanno proposto questionari online per testare i comportamenti altruistici e le motivazioni alla base della generosità. L’obiettivo dello studio, infatti, è comprendere quali molle ci spingono ad agire anche rinunciando a qualcosa per noi stessi, come tempo, denaro oppure energia fisica o mentale. In quest’analisi online, i partecipanti dovevano decidere, in diverse situazioni simulate, quanti punti donare agli altri sulla base di un portafoglio di 10 punti, da considerare come monete: dare uno o o più punti equivale a un costo e a una perdita monetaria. L’esperimento è ancora limitato e da approfondire, tuttavia costituisce una prima base d’indagine per capire come ci muoviamo in società e con i nostri cari quando dobbiamo aiutarli.

Gli scienziati, in particolare, hanno studiato 4 elementi “motivanti”, identificati già in precedenza, che ci portano a assumere comportamenti altruistici. L’obiettivo era capire se e qual è il peso di questi 4 fattori e come interagiscono fra loro. Finora, infatti, scrivono gli autori, nessuno studio aveva indagato singolarmente i diversi aspetti alla base della generosità, considerandoli sia insieme sia singolarmente.

I 4 fattori

Il primo elemento motivatore riguarda il fatto che quando riceviamo una gentilezza siamo più propensi a fare qualcosa di buono e a ricambiare il favore. A volte, poi, si è gentili con persone che riteniamo degne della nostra considerazione perché abbiamo constatato essere generose con terze persone. Spesso – il terzo elemento – ci mostriamo disponibili all’interno della nostra rete relazionale e sociale per ricevere un premio, che sia una gratificazione o un riconoscimento della nostra generosità. Il quarto elemento: si compie una buona azione per ricevere qualcosa in cambio, non per forza un oggetto materiale, ma anche stima, riconoscenza, rispetto.

La mascherina

Un esempio, fornito sul piatto d’argento dall’emergenza coronavirus che stiamo vivendo, è l’abitudine di indossare la mascherina: l’idea di proteggere non solo noi stessi ma anche gli altri ci aiuta a superare il fastidio fisico di doverci coprire naso e bocca. In questo caso con un (piccolo) sacrificio difendiamo noi stessi e gli altri e i nostri comportamenti sono strettamente legati al benessere di tutti: dunque, quasi tutti i fattori motivanti sono in gioco, anche se magari con pesi diversi.

In media vogliamo essere generosi

Tutti questi elementi possono essere compresenti e influire contemporaneamente sulle nostre decisioni, dato che spesso agiamo sia per ricambiare un aiuto precedente che per ottenere qualcosa e un riconoscimento all’interno della nostra rete sociale. Tuttavia, la novità dimostrata dagli autori sta nel fatto che anche presi singolarmente l’uno dall’altro i quattro elementi motivatori ci portano a essere generosi, un dato che non era così scontato.



“Se fai qualcosa di carino per me potrei dare un peso maggiore a quest’azione rispetto a quando la fai per qualcun altro”, ha sottolineato David Melamed, docente di sociologia alla Ohio State University, che ha coordinato lo studio. “In realtà, però, abbiamo scoperto che tutti i motivatori sono dei predittori [elementi in grado di fornire previsioni ndr] di quanto una persona sia disposta a donare a qualcun altro, indipendentemente da come si combinano fra loro”. Insomma, basterebbe anche solo uno di questi elementi per predisporci alla gentilezza. Ancora meglio se ce n’è più di uno.