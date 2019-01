I Lacuna Coil tornano a esibirsi dal vivo nel novembre del 2019: ecco le date annunciate e i dettagli sugli eventi.

Il novembre 2019 sarà nel segno dei Lacuna Coil. La band milanese, capitanata da Cristina Scabbia, ha annunciato quattro nuovi concerti invernali in Italia. Appuntamenti straordinari che li vedranno in compagnia di altre due realtà importanti del metal e dell’alternative metal europeo. Scopriamo insieme i dettagli su questi eventi.

Lacuna Coil in tour: i concerti del novembre 2019

Ecco dove e quando si esibiranno i Lacuna Coil nel prossimo inverno: il 2 novembre al Demode di Bari; il 3 novembre all’Orion di Ciampino (Roma), il 5 novembre all’Estragon di Bologna e il 6 novembre ‘in casa’, al Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano).

Ad accompagnarli ci saranno gli Eluveitie, band svizzera tra i più importanti protagonisti attuali della scena folk metal, e gli Infected Rain, interessante band moldava. I biglietti per gli eventi sono disponibili sul circuito TicketOne. Di seguito il post con l’annuncio del tour europeo del gruppo milanese:

Lacuna Coil: i concerti del 2019

Non bisognerà aspettare novembre per vedere dal vivo i Lacuna Coil. La band ha infatti già annunciato due date estive, in contesti molto importanti. Il 27 giugno saranno protagonisti al Bologna Sonic Park, il 21 luglio all’Aplenflair di Bolzano.

Questo nuovo tour invernale segue l’uscita dell’album dal vivo The 119 Show – Live in London, pubblicato nel novembre del 2018, il secondo disco live del gruppo alternative metal, arrivato a dieci anni di distanza dal primo, Visual Karma.

L’ultimo lavoro in studio della band risale invece al 2016 (Delirium). Più che probabile che nei prossimi mesi possano però iniziare i lavori per il nono disco dei Lacuna Coil, inizialmente previsto proprio per il 2019, ma destinato a slittare almeno di qualche mese.

Di seguito il video ufficiale di Blood, Tears, Dust, singolo tratto dall’album Delirium:

