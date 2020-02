Il concerto di Bugo a Milano passa dal Serraglio all’Alcatraz: i primi frutti della lite tra il cantautore e Morgan.

La lite con Morgan ha di certo fatto molto bene alla fama di Bugo. Da tanti giorni ormai l’artista novarese è ai primi posti delle ricerche su Google, ed è tra i personaggi più invitati nei principali salotti televisivi, anche quelli più tendenti al trash.

E ora, questa bugomania sta portando ai frutti che probabilmente molti si aspettavano: un successo nella vendita dei biglietti del suo tour. La data di Milano è stata infatti spostata in una location più capiente.

Bugo a Milano: cambia la location del concerto

La venue del prossimo live del cantantuore di Novara a Milano previsto per il prossimo 20 marzo è stata cambiata. Si passa dal Serraglio al ben più ampio Alcatraz di via Valtellina 25. Lo fa sapere lo staff dell’artista di Io mi rompo i coglio*i.

Una scelta obbligata vista l’elevata richiesta di biglietti per il nuovo tour. I tagliandi acquistati per il Serraglio restano comunque validi anche per la nuova location.



Bugo in tour nel 2020

Il cantautore novarese è pronto a partire in tour dopo la bislacca (a dir poco…) avventura a Sanremo. L’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album, Cristian Bugatti.

Le date finora confermate sono quella del 5 marzo a Torino, del 6 marzo a Pordenone, del 7 marzo a Ravenna, del 20 marzo a Milano, del 26 marzo a Roma, del 27 marzo a Bologna, del 31 marzo in acustico a Bolzano e del 4 aprile a Livorno. Ma non è impossibile una possibile aggiunta di nuove date nelle prossime settimane, magari con una nuova leg di concerti in estate.

