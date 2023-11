Positiva Wall Street, dati occupati rafforzano scommesse su fine rialzo tassi

– Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 34.125 punti +0,83%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.365 punti +1,10%. Positivo il Nasdaq 100 +1,23%; sulla stessa linea, in denaro l’S&P 100 +0,88%. A spingere gli acquisti sono i dati sul mercato del lavoro, che hanno mostrato che l’economia statunitense ha aggiunto meno posti di lavoro del previsto nel mese di ottobre, rafforzando le speranze degli investitori che la Federal Reserve abbia finito di aumentare i tassi di interesse.

In particolare, secondo i dati pubblicati dal Bureau of Labour Statistics, sono stati aggiunti 150 mila posti di lavoro nei settori non agricoli non-farm payrolls a ottobre, dopo che a settembre erano state create 297 mila buste paga, mentre gli analisti si attendevano un aumento di 180 mila di posti di lavoro. Inoltre, il tasso di disoccupazione è aumentato leggermente al 3,9%, rispetto al 3,8% del mese precedente e al 3,8% del consensus.

Tra i colossi USA che hanno rilasciato i risultati prima dell’apertura, spiccano Restaurant Brands che ha registrato ricavi in crescita e un utile in calo nel terzo trimestre 2023, Cboe che ha segnalato un terzo trimestre oltre le attese grazie ai forti volumi di trading e Block che ha aumentato la guidance per l’intero anno e annunciato un buyback da 1 miliardo di dollari.

Debole Apple, dopo che ieri sera ha pubblicato una previsione debole delle entrate per il trimestre in corso dando la colpa alla debolezza della domanda di iPad e wearable, soprattutto nel mercato chiave della Cina, nonostante abbia registrato risultati sopra le attese nell’ultimo trimestre, anche se le vendite complessive sono diminuite per il quarto trimestre consecutivo.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali +1,71%, finanziario +1,63% e utilities +1,42%. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,04%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Goldman Sachs +4,24%, Walt Disney +2,91%, Walgreens Boots Alliance +2,70% e 3M +2,44%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron, che continua la seduta con -1,14%. Giornata fiacca per Apple, che segna un calo dello 0,90%. Piccola perdita per Procter & Gamble, che scambia con un -0,64%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Moderna +8,33%, Monster Beverage +7,34%, Sirius XM Radio +7,20% e Warner Bros Discovery +6,18%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fortinet, che prosegue le contrattazioni a -14,41%. Scende Atlassian, con un ribasso del 4,36%. Soffre Palo Alto Networks, che evidenzia una perdita del 2,82%. Preda dei venditori Paychex, con un decremento dell’1,96%.