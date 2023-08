Calciomercato Inter, Bayern blocca Pavard: ultime news

Benjamin Pavard si allontana dall’Inter. Secondo le ultime news di calciomercato, riferite da Sky Deutschland, il Bayern Monaco non intende cedere il 27enne difensore francese. Il giocatore, che nei campioni di Germania fatica a trovare spazio, è pronto a trasferirsi a Milano e ha dato la propria disponibilità all’Inter. La società nerazzurra avrebbe lavorato per un’offerta da 25 milioni per il cartellino ma al momento la cessione non viene presa in considerazione dal Bayern.

“C’è la grande incognita che è ancora aperto: con la società ci confrontiamo h24. Sappiamo tutti che ci manca un difensore e dovremo essere bravi a prendere un giocatore importante in quella posizione”, ha detto ieri il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi.