Banco Sabadell boccia proposta fusione di BBVA. CdA: “sottovaluta banca e sue prospettive”

– La banca spagnola Sabadell ha respinto l’offerta di fusione di BBVA che avrebbe dato vita ad un colosso bancario europeo.

“Dopo un’analisi dettagliata della proposta – si legge in una nota – il consiglio di amministrazione ha concluso che la proposta non soddisfaceva gli interessi del Banco Sabadell e dei suoi azionisti”. Per cui, il board “ha respinto la proposta di BBVA”.

Il CdA, si legge ancora, “ha valutato attentamente” con i suoi advisor finanziari, Goldman Sachs e Morgan Stanley, e con lo studio legale Uría Menéndez la proposta di BBVA, un’offerta carta contro carta che valutava, al momento del lancio, lo scorso 30 aprile, Banco Sabadell 12 miliardi di euro, con un premio del 30% sulle quotazioni di Borsa del giorno precedente. Il consiglio “nutre grande fiducia nella strategia di crescita del Banco Sabadell e nei suoi obiettivi finanziari ed è del parere che la strategia autonoma” della banca “creerà più valore per i suoi azionisti” mentre “il recente calo materiale e la volatilità del prezzo delle azioni di Bbva aumenta l’incertezza sul valore della proposta”.

Il board di Sabadell considera la bocciatura “in linea con l’interesse dei clienti e dei dipendenti” della banca e “ribadisce il suo impegno a distribuire ai suoi azionisti, su base continuativa, il capitale in eccesso rispetto a un Cet1 del 13%”, con la previsione di remunerare i soci con 2,4 miliardi di euro tra il 2024 e il 2025, per effetto sia della distribuzione del capitale in eccesso che dei dividendi ordinari.