“Oggi festeggiamo 40 anni: qui c’è chi ha combattuto tanto per avere quella legge, chi come ministro del Lavoro l’ha firmata, ci sono quelli che mi hanno preceduto come presidenti. Noi abbiamo certamente le nostre radici ben piantate nella storia, ma con uno sguardo rivolto al futuro, alla ricerca di qualcosa di nuovo, per aumentare il livello delle competenze e il senso di responsabilità dei consulenti del lavoro”. Lo ha detto Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, dal palco degli Stati generali dei consulenti del lavoro in corso a Roma, in occasione dei 40 anni dalla legge istitutiva dell’ordine professionale del 1979.

Fonte