La vita è più bella quando si dorme bene. Ma, a volte, le preoccupazioni quotidiane vi tengono svegli la notte. Per questo abbiamo creato ZzzQuil Natura, un integratore alimentare con melatonina che aiuta ad addormentarsi più velocemente* e a svegliarsi riposati il giorno dopo. Ogni gommosa contiene 1mg di melatonina, 30mg di estratto di valeriana, 10mg di estratto di camomilla, 10mg di estratto di lavanda e 1,4mg di vitamina B6. Senza coloranti, aromi o conservanti artificiali, lattosio e glutine. ZzzQuil Natura è facile da assumere – basta masticare 1 gommosa 30 minuti prima di andare a letto. Adatto a partire dai 18 anni. Da assumere in previsione di una notte di sonno di almeno 6 ore. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Conservare a meno di 25 gradi in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. Gli integratori alimentari non vanno intesi come un sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. *La melatonina contribuisce a ridurre il tempo necessario per addormentarsi. L’effetto benefico si ottiene consumando 1 mg di melatonina prima di andare a letto.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,5 x 21 x 18 cm; 510 grammi

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0CD85D8ML

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

MELATONINA PER ADDORMENTARSI IN MODO NATURALE E SVEGLIARSI RIPOSATI: Integratore con melatonina, un ormone naturale per addormentarsi più velocemente, senza spossatezza il giorno dopo*

NON CREA DIPENDENZA: ZzzQuil Natura non crea assuefazione, basta 1 gommosa 30 minuti prima di andare a dormire in previsione di una notte di sonno di almeno 6 ore

INGREDIENTI: Contiene 1mg melatonina che aiuta a ridurre il tempo necessario ad addormentarsi, 30mg estratto di valeriana, 10mg estratto di camomilla, 10mg estratto di lavanda, 1,4mg vitamina B6

GUSTO MANGO E BANANA NATURALE: tutto il sapore tropicale di mango e banana, senza aromi, coloranti o conservanti artificiali

Contenuto: 2x barattoli di ZzzQuil Natura Gusto Frutti di Bosco integratori di melatonina per dormire, Contiene 2 barattoli da 72 pastiglie gommose gusto Frutti Di Bosco + Foglietti Adesivi Stella