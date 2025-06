Zverev rimonta Sonego e lancia la sfida al terzo set

Tennis: Sonego e Zverev in corsa a Halle

L’incontro di tennis tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev si intensifica dopo che Zverev ha vinto il secondo set per 6-4, portando il match al terzo parziale. Sonego ha ceduto la battuta nel suo ultimo game, chiudendo una prestazione che lo aveva visto vincere il primo set 6-3.

Per quanto riguarda l’ordine di gioco di domani, Sonego affronterà Cobolli in un match che precederà quello tra Zverev e il concludente incontro di Sinner, fissato non prima delle 15:00 contro Machac, nel caso di vittoria di Sinner contro Bublik.

Nel frattempo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale di doppio, battendo la coppia canadese formata da Shapovalov e Auger-Aliassime con un netto 6-2 6-2.

Il russo Andrey Rublev ha recuperato dal primo set perduto contro l’argentino Thomas Martin Etcheverry, portando il match al terzo set dopo aver vinto il secondo al tie-break. Rimanendo in tema di incontri, Flavio Cobolli ha superato Denis Shapovalov e s’attende ora il vincitore tra Sonego e Zverev.

Infine, il ceco Jakub Machac ha centrato il quarto di finale con una vittoria convincente per 6-2 6-3 contro l’ungherese Marozsan, in previsione di un possibile incontro con Sinner. Gli eventi al "Terra Wortmann Open" promettono ulteriori emozioni nel corso della giornata.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.eurosport.it