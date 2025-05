Zverev e il ‘caso palline’: la verità dagli Internazionali 2025

Alexander Zverev, dopo la sua eliminazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma ad opera di Lorenzo Musetti, ha sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni di gioco al Foro Italico, in particolare per quanto riguarda le palline e la superficie lenta. Il numero due del mondo ha lamentato la difficoltà nel giocare colpi vincenti e ha descritto le palline come “molto grandi”, rendendo il suo gioco aggressivo più complicato.

Zverev ha richiesto l’intervento degli addetti per sistemare un buco nel campo e ha sottolineato che le differenze nelle palline tra i tornei di Montecarlo, Madrid e Monaco di Baviera sono notevoli, affermando che questo può influenzare l’andamento della partita. “Le condizioni hanno sicuramente favorito Musetti”, ha aggiunto.

In risposta, i maestri di tennis del Foro Italico, che stanno lavorando con giovani tennisti, hanno minimizzato le lamentele di Zverev. Hanno affermato che, mentre le condizioni di gioco possono variare, non sono la causa principale di una sconfitta. Uno dei maestri ha sottolineato che spesso i tennisti cercano scuse dopo una sconfitta e che dovrebbero adattarsi a qualsiasi situazione di gioco.

Un altro maestro ha ribadito che le palline sono evolute nel rispetto degli standard comuni e ha messo in evidenza che, nonostante Zverev possa preferire palline più piccole, tutti i giocatori affrontano le stesse sfide. La presenza di avversari con gli stessi problemi dimostra che le condizioni di gioco non influenzano esclusivamente un singolo giocatore.

