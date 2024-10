Zurigo: tradizione e innovazione anche tra le luci di Natale

La stagione natalizia a Zurigo inizia il 21 novembre e offre un mix di tradizione e innovazione che attira visitatori da ogni parte. Grazie alla riapertura del tunnel ferroviario del Gottardo, è facile raggiungere Zurigo da Milano in poco più di 3 ore. La città si prepara a incantare con la riaccensione di “Lucy”, una sorprendente illuminazione lungo la Bahnhofstrasse, che trasforma Zurigo in un gioiello luminoso.

Dai mercatini di Natale che riempiono i suoi angoli, spicca lo “Zürcher Wienachtsdorf” sulla Sechseläutenplatz, un villaggio natalizio con oltre cento bancarelle che offrono prodotti sostenibili, design e prelibatezze culinarie. Qui è possibile trovare regali unici e gustare specialità locali e internazionali come lo street food afgano e i biscotti della Biber Manufaktur. Il Christkindlimarkt alla Stazione Centrale, il più grande mercatino coperto d’Europa, presenta un maestoso albero decorato con 5.000 Swarovski e una varietà di originali idee regalo.

Ma a Zurigo il Natale trascende luci e mercatini. Il Lichterschwimmen illumina il fiume Limmat con candele galleggianti, mentre il pattinaggio su ghiaccio alla Live on Ice e alla pista di Dolder Open-Air offre divertimento in un paesaggio incantevole. Il Singing Christmas Tree sulla Werdmühleplatz presenta cori natalizi su un palco a forma di albero, accompagnato da dolci e bevande calde. All’Illuminarium, un evento luminescente al Museo Nazionale, i visitatori vengono coinvolti in un mondo incantato da Yuki, la creatura leggendaria.

Numerose iniziative rendono la stagione speciale, come i Concerti dell’Avvento gratuiti all’Opera, che si svolgono ogni giorno dal primo al 23 dicembre, e il Winterzauber sull’Uetliberg, che offre vin brulé e slittino in un’atmosfera magica. Il Rudolph’s Holy Moly Christmas Bar promette un’esperienza natalizia fuori dagli schemi, mentre il Fondue Châlet Helvti-Chäschtli offre una raffinata esperienza di degustazione di fondue. Il Fondue Tram e la Vermicelleria completano l’offerta gastronomica.

Per momenti di relax, Zurigo propone passeggiate lungo il lago con punch caldo e saune galleggianti. I festeggiamenti di Capodanno culminano con uno spettacolo di fuochi d’artificio sul lago di Zurigo, segnando un inizio dell’anno nuovo colmo di colori e luce.